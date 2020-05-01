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رانيا يوسف نايمة علي بطنها في الجيم – تعالي إتفرج

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الرياض - رنا عبدالله - رانيا يوسف نايمة علي بطنها في الجيم – تعالي إتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها من داخل صالة الجيم.

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وظهرت رانيا بملابس رياضية باللون الأسود أبرزت جسمها الممشوق وهي تمارس بعض التمارين ، واعتمدت على تسريحة ذيل حصان ومكياج خفيف.

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وكانت رانيا دائما تمارس في الصباح كما عودت جمهورها في الظهور ونشر صورها بالجيم.

 

وكتبت رانيا على الفيديو قائلة: “فكر في التدريبات الخاصة بك باعتبارها اجتماعات مهمة”.

 

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