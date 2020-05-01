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الرياض - رنا عبدالله - شاهد.. حيوان مفترس ومرعب يتجول في شوارع السعودية ويثير الهلع بين المواطنيين (فيديو صادم)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحيوان مفترس يتجول في أحد الأحياء السكنية في السعودية ما أثار الرعب والذعر بين السكان.

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وظهر في المقطع المتداول ذئب يتجول في حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج، خلال ساعات الليل وقت الحظر.

وقال المواطن الذي وثق المقطع، إنه فوجىء وهو واقف أمام منزله بعبور ذئب وتجوله بالشارع، أمس داخل الحي السكني الذي يقطن به.

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وأوضح المواطن أنه لم يسعفه الوقت لاصطياده، ليلوذ الذئب بالفرار للجبل.

وكان مقطع فيديو وثق في وقت سابق، أسد وهو يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض، في مشهد غريب أثار حالة من الغضب والجدل.

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