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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قطر تخرج عن صمتها وتباغت الشرعية والتحالف بتعليق رسمي بعد ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن وتصدر بيان عاجل ( نص البيان القطري )

خرجت الحكومة القطرية عن صمتها وباغتت الجميع بتصريح رسمي من وزارة الخارجية بشأن فيروس كورونا الذي ظهر في السمن بعد ان كانت منظمة الصحة العاليمة قد اكدت في وقت سابق خلو اليمن من فيروس كورونا القاتل .

واعلن وزير الصحة اليمني يوم الاربعاء عن وفاة 5 حالات بالفيروس الفتاك .

فقد دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون في سبيل مواجهة العواقب الاقتصادية الوخيمة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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عاجل..قطر تخرج عن صمتها وتباغت الشرعية والتحالف بتعليق رسمي بعد ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن وتصدر بيان عاجل ( نص البيان القطري )

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وناشد الوزير القطري، أثناء مشاركته في "منصة عمل كوفيد" بمنتدى الاقتصاد العالمي، المجتمع الدولي للتعاون والتكاتف في مواجهة التبعات الاقتصادية للجائحة، سواء كانت انخفاضا في أسعار الوقود، أو احتمالا لحدوث ركود اقتصادي وفقا ما ذكره موقع روسيا اليوم.



وتابع، حسب بيان نشرته الخارجية القطرية على موقعها الرسمي، أن "الظروف الموضوعية تدل على أن المرحلة التالية لن تكون سهلة من النواحي الاقتصادية والمالية بالنسبة للدول التي تتعامل مع الاقتصاد العالمي".

وذكّر الوزير بالدعوة التي وجهها مؤخرا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى رؤساء دول العالم للتعاون وليس التنافس في مجال اكتشاف وإنتاج لقاحات وعلاجات العدوى، وضرورة التعاون والتنسيق على أعلى وأوسع المستويات بغية تجاوز عواقب الوباء الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الوزير: "الوباء تسبب في تحديات كثيرة وكبيرة وغير معروفة، ولا يمكن لأحد أن يحدد ما يحدث فيما بعد، ولكننا نحاول أن نبادر في أي مرحلة باتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يستمر التوقف لمدة أطول".

وتطرق الوزير إلى "التعقيدات الجيوسياسية" التي قد تتسبب فيها جائحة كورونا في الشرق الأوسط، قائلا: "ربما نشهد بعض التغيرات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تضم بعض الدول التي إما أنها تعاني من أزمات حاليا أو تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، لذا نرجو أن تحصل تلك الدول على الدعم اللازم لتخطي هذه الاضطرابات الاجتماعية التي قد تواجهها خاصة في حالة حدوث نتائج اقتصادية".

وأشاد آل ثاني بطريقة تعامل قطر مع أزمة تفشي كورونا، قائلا: "شهد نهجنا الاستباقي اتخاذ تدابير لا مثيل لها لحماية مجتمعنا، ودعم الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد".

وأوضح الوزير أن الحكومة القطرية من خلال حزم التحفيز تقدم "استجابة مالية غير مسبوقة" لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، مشيرا إلى أن حكومة الدوحة تقدم دعما إلى 20 دولة في معركتها ضد "كوفيد-19".