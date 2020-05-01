شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون رجل الاستخبارات الإماراتية الذي اقسم بالله ان يجعل الجنوب دولة مستقلة ..شاهد ماحدث له اليوم وجعله يندم ويدرك ان صل الجنوب من سابع المستحيلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون رجل الاستخبارات الإماراتية الذي اقسم بالله ان يجعل الجنوب دولة مستقلة ..شاهد ماحدث له اليوم وجعله يندم ويدرك ان صل الجنوب من سابع المستحيلات

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