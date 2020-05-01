شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..سلطان عمان هيثم بن طاهر يصعق الشرعية والسعودية ويعترف بانفصال الجنوب وبشرعية عيدروس الزبيدي رئيسا للدولة المستقلة في الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..سلطان عمان هيثم بن طاهر يصعق الشرعية والسعودية ويعترف بانفصال الجنوب وبشرعية عيدروس الزبيدي رئيسا للدولة المستقلة في الجنوب

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..قطر تخرج عن صمتها وتباغت الشرعية والتحالف بتعليق رسمي بعد ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن وتصدر بيان عاجل ( نص البيان القطري )

هل تذكرون رجل الاستخبارات الإماراتية الذي اقسم بالله ان يجعل الجنوب دولة مستقلة ..شاهد ماحدث له اليوم وجعله يندم ويدرك ان صل الجنوب من سابع المستحيلات

عاجل..الحوثيون شجعان لايخشون صورايخ التحالف ولا دبابات الشرعية..تعرف على البطل الذي اثلج صدور كل اليمنيين وارعب الحوثيين واذلهم واجبرهم على الخنوع

عاجل..سلطان عمان هيثم بن طاهر يصعق الشرعية والسعودية ويعترف بانفصال الجنوب وبشرعية عيدروس الزبيدي رئيسا للدولة المستقلة في الجنوب

عاجل..الرئيس هادي يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويقهر ابناء الشمال والجنوب بخطأ قاتل لا يغتفر..لن تصدق ولن يخطر على بالك ما فعله الرئيس هادي

وردنا الان..جريمة مروعة هزت وجدان كل ابناء الجنوب وسببت الرعب والهلع في كل المحافظات الجنوبية..والضحايا كلهم من ابناء هذه المحافظة( شاهد 5 صور صادمة )

Advertisements

ليس الميسري ولا الجبواني..وزير جنوبي شجاع قصم ظهر الزبيدي ونسف الانفصال من جذوره بقرار تاريخي شجاع قلب الامور راسا على عقب ( نص القرار الرهيب )

ورد للتو..مشرف حوثي يلقى مصرعه بطريقة مروعة ويسقط في قلب العاصمة صنعاء بسبب صورة علي عبد الله صالح وقيادي حوثي يصف ما حدث انها لعنة صالح

وردنا الان..الوزيران الجبواني والميسري يدقون ساعة الصفر ويرفعون راية التحدي في وجه الزبيدي..لو فيك ذرة رجولة اوشجاعة اترك فنادق ابو ظبي وتعال للمواجهة

خبر كارثي..ابناء قرية يمنية يشتبهون بقبر جديد، وعندما نبشوا القبر كانت المفاجئة التي ارعبت الجميع، لأن ماوجدوه داخل القبر لا يخطر على البال ( صورة صادمة )

عاجل وخطير جدا..القوات السعودية تدق ساعة الصفر وتباغت الانتقالي بتدخل مباشر صعق الزبيدي وقلب الامور راسا على عقب..لن تصدق ما فعلته القوات السعودية

وردنا الان..واخير حسم امر الانفصال..وقناة الجزيرة تكشف عن تدخل مباغت لدولة عظمى وتطرد القوات السعودية والاماراتية وتهدد بسحق اي دولة ستتدخل في الجنوب

اشجع واجراء شيخ يمني ارعب ابو علي الحاكم وجعل عبد الملك الحوثي شخصيا يكتب رسالة اعتذار بخط يده ( صورة الشيخ + صورة رسالة عبد الملك الحوثي بخط يده ) br /> قال المحلل السياسي العماني علي عبد الله محسن الفنتحي ان سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر مستعد للاعتراف بدولة الجنوب المستقلة اذا توفرت شرطان رئيسيان

الاول ان يجمع كافة المحافظين في كل المحافظات الجنوبية على الرغبة في الانفصال

والثاني موافقة كافة المحافظين عى ان يكون الزبيدي رئيسا لدولة الجنوب المستقلة .

جاء ذلك في معرض رده عن سؤال لصحيفة الكانرسانت الروسية عن وجهة نظر سلطنة عمان لانفصال الجنوب

واضاف ..عيدروس الزبيدي لديه من الاعداء اكثر من الاصدقاء ولم يستطع ان يفعل شيء للجنوبيين في كل ازماتهم غير التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع .

واختتم حديثه بالقول " في اعتقادي ان اعلان الانفصال هو للتغطية على فشله في تحسين اوضاع الجنوبيين وخاصة العاصمة عدن .ولا يمكن ان تقوم دولة جنوبية بينما المعارضين للزبيدي اكثر من المؤيدين له ..هذا امر مستحيل ولا يمكن ان يتحقق. ..والمشكلة انه يصدر التوجيهات والاعلانات التي لا يدرك عواقهبها من فنادق ابو ظبي ..انا لم اسمع في حياتي شخص يعلن قيام دولة من داخل دولة اخرى