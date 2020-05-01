نادي القضاة ينعي أسرة القاضي محمد علي صالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

ينعي نــادي القـضــاة الجـنـوبي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة القاضي محمد علي صالح، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن، لافتين إلى تأثرهم وحزنهم بوفاته.



وأصدر نادي القضاة، بيان رسمي، قال من خلاله: “وبهذا المصاب الجلل يتقدم نادي القضاة الجنوبي بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة الفقيد قائلين لهم: أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم، وغفر للفقيد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأصلح ذريته جميعاً، وأن الموت حق ومكتوب على الجميع، ونسأل الله لكم الصبر والتحمل والاحتساب، وقد وعد الله الصابرين بحسن الجزاء وعظيمه بقوله تعالى:{ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }، خفف الله عنكم مصابكم وأخلف لكم الفضل وضاعف لكم الأجر وطمأنكم بالخير والرؤية الحسنة له.. إنا لله وإنا إليه راجعون.