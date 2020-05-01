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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يؤكد على ضرورة لم الشمل بين رفقاء السلاح في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضبط الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وتثبيت دعائم الامن والاستقرار والسلام والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد أكد الرئيس هادي على أهمية وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الوطن ورفقا السلاح في سقطرى جزيرة الامن والاستقرار والوئام والسلام الذي عرفت به وابنائها على مر العصور .
واطلع الرئيس خلال اتصاله بمحافظ المحافظة رمزي محروس، على تداعيات الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى.. مطمئنا على الجميع وموجهاً بضرورة ضبط الأوضاع ليسود الأمن والاستقرار والسلام الذي عرفت به سقطرى على الدوام وابناءها المسالمين الكرام.
واكد الرئيس على الدور الذي يقوم به المحافظ وأبناء الجزيرة الشرفاء لحفظ امن واستقرار وسلامة الجميع.
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