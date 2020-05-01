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قيادي جنوبي يُهاجم مُحافظ سقطرى ويؤكد سقوط سلطة الإخوان فيها 

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سقطرى - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

قيادي جنوبي يُهاجم مُحافظ سقطرى ويؤكد سقوط سلطة الإخوان فيها 

سقطرى - الخليج 365

هاجم قيادي جنوبي مُحافظ سقطرى، رمزي محروس، مؤكداً سقوط سلطة الإخوان فيها.

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وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم، أن سقوط سلطة الإخوان في سقطرى مسألة محسومة، مشيرًا إلى أن نقاط الاختطاف والتعذيب والاغتيال لم تظهر في سقطرى إلا في عهد المحافظ الإخواني رمزي محروس.

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” : “لم تعرف سقطرى المسالمة نقاط للتقطع والاختطاف والتعذيب والاغتيال إلا في عهد محافظ الإخوان المسلمين رمزي محروس”.

وأضاف: “حالة المختطفين والمعتقلين السقطريين الذين حررتهم القوات الجنوبية يكشف إرهاب الإخوان وهي طريقة يستخدموها بشبوة أيضًا. سقوطهم المدوي مسألة محسومة ولا عاصم لهم من أمر الشعب”.  

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