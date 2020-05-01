الرياض - رنا عبدالله - العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف’’ التي توقعت ظهور فيروس كورونا.. تفاجى العالم وتتنبأ : بحدوث كارثة مزلزلة في أمريكا قبل انتهاء 2020 .. شاهد

2020/05/01 الساعة 06:00 مساءً (المراسل اليمني)

لطالما صدمت سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف المتابعين بإصابة توقعاتها، كما لفتت أنظار المتابعين الغربيين غير مرة وخصوصًا مع توقعها بأحداث 11 أيلول وغزو العراق وما سوى ذلك من التوقعات الكبرى التي انفردت فيها

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وفي هذه المرة خصت ليلى عبداللطيف متابعي الهديل بمقطع فيديو يظهر كيف توقعت قبل وصول كورونا إلى الولايات المتحدة بسنين وما يحصل فيها اليوم... وفيما يلي الفيديو:

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