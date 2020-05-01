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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..مشرف حوثي يلقى مصرعه بطريقة مروعة ويسقط في قلب العاصمة صنعاء بسبب صورة علي عبد الله صالح وقيادي حوثي يصف ما حدث انها لعنة صالح

ذكر شهود عيان ان احد المشرفين الحوثيين لقي مصرعه بسبب لوحة فيها صورة للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكر الشهود ان احد المشرفين غضب حين شاهد صورة على عبد الله صالح في اعلى بناية من 7 ادوار تقع في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء ، فغضب من الصورة واراد ازالتها بنفسه.

وقال الشهود ان مجموعة من الحوثيين نصحوه بعدم فعل ذلك لان الصورة معلقة في مكان خطير ويمكن ان يسقط لكنه لم يبالي بقولهم وصعد الى اعلى البناية

وقال القيادي الحوثي احمد علي الحارثي قائلا ..يرحمه الله ..نصحناه بان المكان خطير ولا يمكن الوصول اليه بسهولة.

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ورد للتو..مشرف حوثي يلقى مصرعه بطريقة مروعة ويسقط في قلب العاصمة صنعاء بسبب صورة علي عبد الله صالح وقيادي حوثي يصف ما حدث انها لعنة صالح

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واضاف ..لا ينفع حذر من قدر .اعتقد انها لعنة صالح حسب تعبيرات الناس ، فقد زلت قدمه عن مكانها ليهوي الى الارض جثة هامدة.

