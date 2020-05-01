شكرا لمتابعة خبر عن خبر كارثي..ابناء قرية يمنية يشتبهون بقبر جديد، وعندما نبشوا القبر كانت المفاجئة التي ارعبت الجميع، لأن ماوجدوه داخل القبر لا يخطر على البال ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر كارثي..ابناء قرية يمنية يشتبهون بقبر جديد، وعندما نبشوا القبر كانت المفاجئة التي ارعبت الجميع، لأن ماوجدوه داخل القبر لا يخطر على البال ( صورة صادمة )

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر كارثي..ابناء قرية يمنية يشتبهون بقبر جديد، وعندما نبشوا القبر كانت المفاجئة التي ارعبت الجميع، لأن ماوجدوه داخل القبر لا يخطر على البال ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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