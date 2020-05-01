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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..واخير حسم امر الانفصال..وقناة الجزيرة تكشف عن تدخل مباغت لدولة عظمى وتطرد القوات السعودية والاماراتية وتهدد بسحق اي دولة ستتدخل في الجنوب

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..واخير حسم امر الانفصال..وقناة الجزيرة تكشف عن تدخل مباغت لدولة عظمى وتطرد القوات السعودية والاماراتية وتهدد بسحق اي دولة ستتدخل في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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