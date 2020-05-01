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حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا يفشل في عدن 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا يفشل في عدن 

عدن - الخليج 365

فشل فرض حظر التجوال الشامل، بمحافظة عدن لمواجهة تفشي فايروس كورونا، عقب الإعلان عن تسجيل بضعة حالات إصابة بالفايروس في المدينة.

وأفاد سكان محليون باستمرار حركة الحياة في الشوارع والأحياء في عدن بشكل طبيعي.  كما فتحت المحال التجارية والأسواق أبوابها أمام المواطنين، ومارست نشاطها المعتاد في عملية البيع والشراء.

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وبجانب حظر التجوال الشامل أقر المجلس إغلاق المنافذ البرية مع السماح بدخول السلع الأساسية من محروقات ومواد غذائية إضافة إلى إقفال أسواق نبتة القات والمطاعم والمساجد لمدة أسبوعين.

وفي العاشر من أبريل الماضي رصد اليمن حالة إصابة واحدة بوباء كورونا سجّلت في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وتم إعلان شفائها مطلع الأسبوع الجاري.

غير أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذّر الثلاثاء من أن فايروس كورونا قد يكون انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

وسيكتسي انتشار الفايروس القاتل خطورة استثنائية في الحالة اليمنية حيث يعاني البلد الغارق في الحرب منذ أكثر من ست سنوات تدهورا حادا في القطاع الصحي على غرار باقي القطاعات.

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