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المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة زحف للمليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن، على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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 وأفادت مصادر ميدانية في حيس ان المليشيات الحوثية حاولت الزحف إلى المواقع الشمالية الغربية للقوات المشتركة الا ان يقظة وصلابة القوات حالت دون إحراز اي تقدم للحوثيين. 

وأضافت المصادر ان القوات كسرت زحف المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرتها على الفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وجرحاهم بعد مواجهات استمرت لما يقارب ساعة. 

وتعد هذا العملية العسكرية الثانية للمليشيات الحوثية خلال 72 ساعة الذي تصدت له القوات المشتركة بإتجاه المواقع الشمالية الشرقية لجبهة حيس ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وعدم التزامها لوقف إطلاق النار.

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