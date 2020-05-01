"الهلال الإماراتي" توزع وجبات إفطار الصائم للنازحين في التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



تستمر الأعمال الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.

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وتتواصل المساعي الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ مشروع إفطار صائم في مخيم الحيمة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع وجبات إفطار الصائم للنازحين في مخيم الحيمة بالمديرية، وللأسر الأشد فقراً في المنطقة.

وعبّر النازحين عن شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمه للنازحين في مخيم الحيمة من خلال مشروع توزيع وجبات إفطار الصائم، وعلى الجهود المبذولة في الجوانب الإنسانية الأخرى.

ويأتي مشروع توزيع وجبات إفطار الصائم بالساحل الغربي للعام الثالث على التوالي، ضمن الأعمال الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل حملات التوعية الصحية والإغاثة وتوزيع المساعدات الإنسانية وتسيير العيادات الطبية المتنقلة .