المليشيا تستهدف أحياء التحيتا والجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 أقدمت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، على استهداف الاحياء والقرى السكنية في مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقالت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات قامت باستهداف الأحياء السكنية في مركز المدينة بقذائف الهاون وقذائف ار بي جي وقذائف B10، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل هستيري. كما قامت المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14,5 و 12,7 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وفقاًً لمصادر محلية. المصادر أكدت ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة أمام صمت مريب من المجتمع الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم مبادرة التحالف العربي لتمديد وقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.





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