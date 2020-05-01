مقتل وإصابة 5 مواطنين في نزاع أراضي وجرائم جنائية بمحافظة إب

قتل 4 مواطنين وأصيب خامس، في جرائم جنائية شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن الشابين " نشوان يحيى مسعد ـ 33 عام ـ ، عبدالله أحمد مسعد ـ 25 عام "، قتلا وأصيب ثالث، برصاص مسلحين " شقيقان" في نزاع على أراضي بمديرية السدة، (شمال شرق إب).



وفي مديرية ريف إب،(شمال) قتل الشاب "يعقوب عامر الظافري" برصاص عصابة سطو بعد نهب "سلاحه الشخصي".



وقالت المصادر أن الأهالي، انتشلوا جثة "الظافري" من مقبرة منطقة "عسيق" في شعب يافع بعد قيام الجناة بدفنها للتخلص منها.



وفي مديرية العدين (غرب)، قتل المواطن "أحمد محمد المليكي" برصاص أحد المسلحين في خلافات شخصية.



وتأتي هذه الحوادث بعد أقل من 48 ساعة من مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في انتهاكات حوثية وجرائم جنائية شهدتها

محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



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