العميد الأصبحي: القوات الحكومية تُلحق خسائر كبيرة بعتاد وأرواح الحوثيين بالبيضاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

البيضاء - الخليج 365 أفاد عميد في القوات الحكومية، بأن القوات الحكومية ألحقت خسائر كبيرة في أرواح وعتاد مليشيا الحوثي في قانية شمال البيضاء.

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وأكد قائد محور البيضاء العميد الركن عبد الرب الأصبحي، أن اعتداءات وهجمات مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني واستهدافها للمدنيين في مختلف قرى ومناطق البيضاء لم تتوقف منذ بداية أبريل الجاري.

وأوضح العميد الأصبحي، في ت\ة، أن أبطال الجيش الوطني كسروا فجر اليوم الخميس هجوماً حوثياً على عدد من المواقع في جبهة قانية شمال البيضاء، وألحقوا بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف الأصبحي، أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نفذوا- في ذات الوقت- هجوماً عكسياً تمكنوا خلاله من تطهير عدد من المواقع التي تنطلق منها هجمات المليشيات الحوثية على مواقع الجيش وأيضاً تستغلّها في قصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان.