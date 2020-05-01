- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد الأصبحي: القوات الحكومية تُلحق خسائر كبيرة بعتاد وأرواح الحوثيين بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365 أفاد عميد في القوات الحكومية، بأن القوات الحكومية ألحقت خسائر كبيرة في أرواح وعتاد مليشيا الحوثي في قانية شمال البيضاء.
وأكد قائد محور البيضاء العميد الركن عبد الرب الأصبحي، أن اعتداءات وهجمات مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني واستهدافها للمدنيين في مختلف قرى ومناطق البيضاء لم تتوقف منذ بداية أبريل الجاري.
وأوضح العميد الأصبحي، في ت\ة، أن أبطال الجيش الوطني كسروا فجر اليوم الخميس هجوماً حوثياً على عدد من المواقع في جبهة قانية شمال البيضاء، وألحقوا بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وأضاف الأصبحي، أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نفذوا- في ذات الوقت- هجوماً عكسياً تمكنوا خلاله من تطهير عدد من المواقع التي تنطلق منها هجمات المليشيات الحوثية على مواقع الجيش وأيضاً تستغلّها في قصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر العميد الأصبحي: القوات الحكومية تُلحق خسائر كبيرة بعتاد وأرواح الحوثيين بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.