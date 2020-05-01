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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة طوارئ تعز تؤكد أهمية توفير الدعم المالي لمكتب الصحة لتجهيز المحاجر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
تعز - الخليج 365 أكد اجتماع في محافظة تعز، على أهمية توفير الدعم المالي بشكل عاجل لمكتب الصحة لتجهيز فرق الإستجابة الطارئة والمحاجر الصحية.
وفي التفاصيل، ناقشت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز في اجتماعها الإستثنائي ،اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة رئيس اللجنة الدكتور عبد القوي المخلافي، المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .
وشدد الإجتماع على ضرورة نشر الوعي الصحي بالوباء من حيث الاعراض وطرق الوقاية منه وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وتنفيذ النزول الميداني لفرق التوعية الى الاسواق للتوعية بمخاطر هذا الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية في الاماكن العامة .
واهاب المخلافي بأعضاء اللجنة الإرتقاء الى مستوى التحديات والعمل بمسؤولية وطنية واخلاقية ودينية لمواجهة الوباء
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