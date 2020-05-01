شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلو المشتركة بالتحيتا: رمضان يزيدنا إيمان بالإنتصار على مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365



كشف أفراد القوات المشتركة المقاتلين في جبهة التحيتا جنوب محافظة الحديدة، عن المعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ففي كل مرة تزورهم إلى جبهات القتال تجدهم يتمتعون بروح معنوية عالية تعانق عنان السماء، وكلهم عزيمة وإصرار على كسر ذراع إيران في اليمن ممثلة بمليشيات الحوثي القادمة من كهوف مران.

أبطال ومقاتلي القوات المشتركة المرابطين في جبهات التحيتا جنوب محافظة الحديدة، يؤكدون بكلمات يملؤها إيمان مطلق بقدرتهم على الانتصار وسحق مليشيات الحوثي، وأن حلول شهر رمضان عليهم وهم في الجبهات يزيدهم عزيمة وإصرار على تحقيق ذلك.

- أعلى درجات الجاهزية القتالية

بعد أن بعث رسائل التهنئة بالشهر الكريم قال المقاتل نايف سلطان عبدالله المشولي وهو أحد أبطال اللواء السادس عمالقة : نحن في موقع الشرف والبطولة نطمئن شعبنا بأن قواتنا الباسلة في أعلى درجات الجاهزية القتالية.

واضاف : سنقف ضد المليشيات الحوثية ونحن لهم بالمرصاد ليلاً ونهاراً في شهر رمضان أو في غير رمضان وسنلاحقهم حتى نعيدهم الى اوكارهم في كهوف جبال مران باذن الله تعالى.

أما المقاتل في اللواء السادس عمالقة أحمد سالم علوان، فقد وجه رسالة لمليشيات الحوثي بأن أبطال ومقاتلي القوات المشتركة جاهزون لملاحقة فلول المليشيات أينما كانوا إلى كهوف وجبال مران .

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- شهر رمضان يزيدنا عزيمة وثبات في ميادين الشرف والبطولة

الجندي فهمي علي عبدالله في اللواء الثاني عشر عمالقة الذي يتحدث بلغة المقاتل الواثق بالله ثم بالرجال الصامدين، استطرد قائلاً : نحن جاهزون في أي لحظة لسحق العدو الجبان الذي انكشف على حقيقته بأنه أوهن من بيت العنكبوت، ولدينا في هذا الشهر الكريم القدرة على تحقيق الانتصارات كما حققناها سابقاً حد تعبيره .

وواصل بنبرة مزمجرة : صامدون ومعنوياتنا عالية وشامخة شموخ الجبال، بفضل الله ثم بفضل المقاتلين داخل هذا المتارس ووسط الرمال.

وتابع أن شهر رمضان لن يزيدنا الا ايمان بالانتصار على مليشيات الحوثي كما أنها تزيدنا عزيمة قوية وسوف نأخذ للشهداء بحقهم وان مقدار قطرة دم من ابطالنا لن تضيع هدراً .

- قادرون على تحقيق النصر على الحوثيين

المقاتل وائل صالح احمد صلاح أحد منتسبي لواء النقل أفتتح كلمته بالتهنئة الحارة عنه ونيابة عن زملائه المرابطين معه في الموقع بالخطوط الأمامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

ثم واصل حديثه قائلاً : نحن في جبهة الساحل الغربي بمديرية التحيتا وفي شهر رمضان ثابتون في الجبهات ثبوت الجبال ضد الحوثيين المتمردين القادمين من مران .

وأضاف، سنظل صامدون حتى تحقيق النصر الكامل على مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، ولن نسمح لها بالعبث بحياة المواطنين وتحويلها إلى جحيم .

المقاتل ناصر حميد في لواء النقل، يقول أن أبطال القوات المشتركة في جبهة التحيتا قادرون على دحر مليشيات الحوثي وتحقيق النصر سواء كان في شهر رمضان أو في غيره من الأشهر .

ويضيف بأنه وكافة المقاتلين صامدون في الخطوط الأمامية لجبهات القتال بعون الله سبحانه وتعالى .