مؤسسة المياه بالغيضة تواصل جهودها لعودة المياه قريبا للمدينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020 الخليج 365 - المهرة

تنفيذا لتوجيهات محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ، تواصل مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة جهودها لإعادة خدمة المياه إلى إحياء مدينة الغيضة والتغلب على الأزمة الحالية بأسرع ما يمكن. Advertisements وقطع عمال المؤسسة خطوات متقدمة في عملية ربط الأنابيب لتشغيل الآبار الثلاثة داخل سور الجامعة وإدخالها الخدمة على وجه السرعة. الأعمال تجري على قدم وساق تحت متابعة مباشرة من إدارة المؤسسة وبدعم من السلطة المحلية بالمحافظة. وقدم فرع شركة النفط دعماً كبيراً تمثل في شراء مولد كهربائي وقاطع زيتي ومحول رفع لحقل الجزع وتشغيل آبار الجامعة وتنفيذ مشروعي مياه ضبوت المتضرر من إعصار لبان وخطوط الضخ والتوزيع إلى خزان محيفيف لتأمين وصول المياه لأهالي المنطقة بسهولة وغيرها من التجهيزات الفنية اللازمة بالإضافة إلى متابعة المقاول المنفذ لاستكمال شبكة كهرباء حقل فوري مع ملحقاتها بعد تضررها من الإعصار عام 2018م بهدف توفير المياه للمدينة وإيصالها للمنازل خلال اليومين القادمين.

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