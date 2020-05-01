محافظ المهرة يرأس اجتماعا استثنائيا للجنة الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات



رأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ، اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا للجنة الطوارئ بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا، بعد الإعلان عن 5 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

Advertisements

وناقش الاجتماع الذي حضره موفد رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالفتاح فريد والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي ووكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر كلشات وعضو مجلس الشورى الشيخ توكل ياسين ، المحضر السابق للجنة وتقديم عدد من المقترحات وتوفير الاجهزة المختبرية والمعدات الطبية اللازمة.

وفي الاجتماع قدم موفد رئاسة مجلس الوزراء بعض الملاحظات والمقترحات لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وخاصة منفذ شحن الحدودي وتزويد المنافذ بكادر طبي متخصص لفحص الوافدين.

وناشد المحافظ مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بفتح حساب المحافظة المغلق في البنك المركزي من اجل استيراد أجهزة مختبرية ضرورية لتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خاصة بعد اكتشاف حالات مؤكدة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها تعليق رحلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة من دخول المحافظة، والتنسيق مع لجنة صرف المكرمة السعودية لايجاد آلية مناسبة تحد من الازدحام وتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع وتشديد الرقابة في المنافذ والنقاط البرية.