شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الحوثي يصدر تصريح هام وصادم بعد إعلان الحكومة عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين على إعلان الحكومة الشرعية تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع “تويتر”، متسائلاً، “هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح ام انه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف “ندعو الله أن يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات”.

إعلان الحكومة تسجيل إصابات بفيروس كورونا

وحمل الحوثي من سماهم بدول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائهم المسؤولية ازاء تفشي فيروس كورونا في اليمن، مشيراً إلى أنهم تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات ودفعوا باليمنيين للعودة حتى بدون شهائد تؤكد خلوهم من كوفيد 19 (كورونا) صحيا حسب كلامه.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت الأربعاء عن تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في محافظة عدن جنوبي البلاد، توفيت منها حالتان وفقاً لوزير الصحة في تلك الحكومة الدكتور ناصر باعوم.

وسجل اليمن أولى حالات الإصابة بالفيروس في العاشر من الشهر الجاري لمواطن في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، وأُعلن عن تعافيها الاثنين الماضي.