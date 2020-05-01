شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اشهر فلكي الخليجي يفاجئ الجميع ويكشف عن تنبؤات مروعة وصادمة ويعلن.. هذه الكوارث ستحدث وستهز العالم خلال الأيام القليلة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث عالم الفلك الكويتي عادل السعدون، عن حقيقة الأنباء المتداولة، حول انتشار غازات وسموم في الجو الأسبوع القادم.

وتداولت وسائل إعلام كويتية، عشرات النبوءات والتكهنات، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا القاتل وآخرها “الحديث عن سموم وغازات أطلقها البعض في هذا الكوكب، وسوف تهبط إلى سطحه خلال الفترة من 6 إلى 20 الجاري”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الفلكي “عادل السعدون” تنبؤات مروعة وصادمة

ومن جانبه، وصف المؤرخ الكويتي “السعدون” في حديث مع صحيفة “الراي” الكويتية هذه الأنباء بـ”الكلام الفاضي” الذي يسعى البعض من خلاله إلى إثارة الذعر لدى الناس.

وبيّن “السعدون” أن المقصود بالحديث هو غاز السارين وهو لا ينتشر إلا بهجوم دولة على أخرى ضمن الحروب الجرثومية، حيث يشل الأعصاب ويوقف عمل الرئتين، مؤكدًا أن كورونا فيروس طبيعي غير مصنع ولا يستطيع أحد أن يصنعه.

ونفى “السعدون” ما يثيره البعض من نبوءات، بوجود علاقة بين انتشار فيروس كورونا وأحداث آخر الزمان، مبينا أن أزمة كورونا أزمة صحية سوف تنتهي إن شاء الله على غرار الأزمات والأوبئة التي انتشرت في العالم، ومنها أزمة الانفلونزا الإسبانية التي قضت على كثير من الإسبان في العام 1918، وأزمة الطاعون التي قضت على نحو نصف سكان أوروبا قبل 5 قرون تقريبًا.

وبلغت، اليوم الخميس، حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 3.2 مليون إصابة في العالم و228 ألف وفاة.

وأفادت إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا فيما توفي 228 ألفا و224 شخصا.



وأشارت الجامعة الأمريكية أن أوروبا سجلت أكثر من 130 ألف وفاة.

الفلكي “عادل السعدون” تنبؤات مروعة وصادمة

فيما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الـ60 ألفا.

وأضافت الجامعة أن عدد المتعافين من الفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بأكثر من 147 ألفا.

تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.