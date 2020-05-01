شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : ماذا دار بين الرجلين.. "ميكرفون" يلتقط حديثًا خاصًا داخل "البيت الأبيض" يؤكد وجود "لقاح سري" ضد "كورونا"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقط ميكروفون في غرفة مؤتمرات البيت الأبيض حوارا بين صحفيين جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد “نظرية المؤامرة” عن وجود “لقاح سري” ضد فيروس كورونا.

وكان الحديث بين كبير مراسلي قناة “فوكس” في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة “نيويورك تايمز”، دوغ ميلز، قبل بدء المؤتمر الصحفي اليومي يوم 21 أبريل، حيث طلب روبيرتس من ميلز في مقطع الفيديو المتداول أن “يخلع القناع الصحي”، فرد ميلز عليه قائلا: “إننا جميعا تلقينا اللقاح”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع، ما اضطر “روبيرتس” للتصريح لوكالة أسوشيتد برس، قائلا إن مقطع الفيديو كان مجتزأ من الحوار، وأن الحوار حمل نوعا من المزاح بين الرجلين.



ميكرفون” يلتقط حديثًا خاصًا داخل “البيت



وأضاف روبيرتس إن ميلز سأله: “ماذا تعلم يا صاحبي؟” فيجيبه روبيرتس قائلا: “يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـ USC جامعة جنوب كاليفورنيا”، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: “حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال”.