شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : العاصمة "صنعاء" توجه نداء استغاثة طارئ لمساعدتها في مواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت حكومة صنعاء نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا . وطالب مجلس الشئون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء في نداء استغاثة عاجل إلى منظمات الأمم المتحدة يطلب توفير أكثر من 100 ألف فحص ( بي سي أر ) و 15 ألف جهاز فحص ( بي سي ار ) و 250 ألف فحص ( سواب ) فحص كورونا . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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