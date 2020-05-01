الإمارات تمد مراكز القلب في المكلا بأدوية للجراحات الحرجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساء أمس الخميس، أدوية نوعية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا، تستخدم كعلاج حيوي لجراحات القلب.



وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت حميد راشد الشامسي، إن المؤسسة تلقت في الأيام الماضية نداءات استغاثة من مؤسسة أمراض القلب الخيرية عن قرب نفاذ الأدوية الخاصة بجراحات القلب في مراكز طبية بالمكلا.

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وشدد على سرعة استجابة الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير الأدوية بالكميات والأصناف المطلوبة.

ونبه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، موضحا أنها لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم الطبي للمواطنين في حضرموت.

من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا، محمد عوض باشعيب، عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها السخي للقطاع الصحي في المدينة.