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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : رجل أعمال في السعودية يسيء للعلم اليمني .. وهكذا كان مصيره قبل قليل من ناشطون يمنيون ومن السلطات السعودية





قال مصدر مسؤول بالسفارة اليمنية في المملكه العربية السعودية عن قيام السلطات بالمملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على تاجر مسيئ للعلم اليمني بالمملكه . ‏وقال الصحفي والموظف بالسفارة اليمنية في الرياض عارف ابوحاتم في تغريدة له بتويتر ” كل الشكر والتقدير لاشقائنا في المملكةالعربية السعودية ممثلة بالسلطات المختصة بمنطقة حائل والذين قاموا بضبط تاجر مسيء للعلم الوطني للجمهورية اليمنية من خلال وضعه على الأحذية وتم الضبط قبل أن يباشر البيع وإحالته للتحقيق. وكان ناشطون يمنيون شنوا هجوما على إساءة للعلم الوطني قام بها أحد التجار باستيراد بضاعه من الأحذية بها العلم الوطني.



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