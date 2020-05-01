قائد الثورة يوجه بتشكيل لجنة لحل اشكالية في محافظة البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

فوضت اللجنة المكلفة بحل المشكلة في محافظة البيضاء الشيخ الخضر عبدالرب الأصبحي فيما حدث بمحافظة البيضاء بمديرية الطفه بتاريخ 2020/4/27م .

وأكدت اللجنة المكلفة في بيان لها أنه وبناء على توجيهات السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله تم تكليف لجنة ممثلة بالأخوة: الأستاذ فضل أبو طالب عضو المكتب السياسي لأنصار الله والأستاذ حسين العزي نائب وزير الخارجية والأستاذ عبدالله علي إدريس مشرف اجتماعي البيضاء، لحل المشكلة التي حصلت في محافظة البيضاء بمديرية الطفه بتاريخ 2020/4/27م والنظر في المشكلة والتحقق مما حصل ومنها مقتل امرأة وإصابة أخرى من آل الأصبحي.

وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة ذهبت إلى الشيخ الخضر عبدالرب الأصبحي وقدمت له بنادق التحكيم والتأكيد على تفويضه ومن اختار من أصحابه في البيضاء فيما حدث، مؤكدا أنه تم اللقاء في منزل الشيخ مصلح علي أبو شعر عضو مجلس الشورى مع حضور عدد من المسؤولين والمشائخ والشخصيات الاجتماعية واتفق الحاضرين في الاجتماع باختيار اللجنة.

وأشار البيان إلى أن توجيهات قائد الثورة أتت في إطار مساعيه لحل أي مشاكل أو خلافات قد تؤدي إلى الفتنه والفرقة بين أبناء القبائل اليمنية على مستوى اليمن وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية وعدم إتاحة الفرصة لأي مندس يسعى إلى تغذية أي فتنة يسعون من خلالها لشق الصف الوطني لمواجهة العدوان.