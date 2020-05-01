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الرياض - رنا عبدالله - فنانة مصرية شهيرة: زوجي طلقني ليتزوج من صديقتي المقربة .. وهكذا تصرفت

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها بعد تعرضها للخيانة من أعز صديقاتها.

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و أكدت الفنانة فريدة سيف النصر تعرضها للخيانة ، مشيرة أن صديقتها خطفت منها زوجها و تزوجته.

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وقالت في لقاء مع برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي: بيتي اتخرج لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي ، وقتها أخدت قرار إني متجوزش أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي.

وأضافت: وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته ، فكنت أقوله لما تنفصل عنها نبقى نشوف.

98076591