شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل: انفجار الوضع الان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي.. حرب طاحنة بالاسلحة الثقيلة الان.. (تفاصيل طارئة ومباشرة من ارض المعركة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اندلعت قبل قليل، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر متمردة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة ارخبيل سقطرى جنوب البلاد. وقالت مصادر خاصة لموقع صوت المغتربين ان مواجهات بالاسلحة الثقيلة تجري الان بين القوات الحكومية والعناصر المتمردة على مشارف مدينة قاضب ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يعلن عن قرار روسي يطيح بـ بشار الأسد من رئاسة سوريا وإنهاء الحرب • تفاصيل مكالمة "ترامب" التي جعلت السعودية تنحني على ركبتيها .. محمد بن سلمان امر مساعدية بالخروج من المكتب واستمع وحيداً للانذار الاخير من الرئيس الامريكي !؟ • خياط ملابس نسائية يشعل غضب الشارع العماني بعد قيامه بهذا العمل الصادم .. شاهد Advertisements • عاجـــل : مسؤول عماني بارز يزف بشرى سارة للشعب العماني .. ويكشف عن الحدث الابرز الذي ستشهدة السلطنة في منتصف شهر رمضان • بوتين: تمكنا من السيطرة على أسواق النفط في العالم وليس أمام السعودية ومحمد بن سلمان سوى العودة لتربية الأغنام • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وتشهد محافظة ارخبيل سقطرى منذو ايام توتر غير مسبوق جراء محاولات مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات السيطرة عليها وتغيير المحافظة والقيادات العسكرية الغير مواليه للامارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل: انفجار الوضع الان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي.. حرب طاحنة بالاسلحة الثقيلة الان.. (تفاصيل طارئة ومباشرة من ارض المعركة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.