إحباط هجمات لميلشيا الحوثي شرق محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر لميليشيات الحوثي، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع أن "قوات الجيش تمكنت الخميس، من إفشال محاولات هجومية للحوثيين في منطقة الجدافر، وبالقرب من معسكر اللبنات، شرق مدينة الحزم (مركز الجوف)".

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وأكدت "تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المواجهات".

وجدد الجيش اليمني "التزامه بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19". "

وأوضح العميد سريع، أن "المرحلة الأخيرة من عملية (فأمكن منهم) شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف".

وأشار إلى "أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف".