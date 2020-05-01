التحالف: ميليشيات الحوثي ارتكبت ٢٠٢٩ خرقا لوقف إطلاق النار باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2029.

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‏وأضاف التحالف العربي، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن خروقات ميليشيات الحوثي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

‏وأوضح التحالف أنه مستمر بالالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاسبوع الماضي، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر اعتبارًا من 23 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق في 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة كورونا، فإنها تعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل.