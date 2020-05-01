التحالف العربي: ملتزمون بوقف إطلاق النار في اليمن ونحتفظ بحق الرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيات الحوثي القرار.

وقال التحالف العربي في بيان إن مليشيات الحوثي في اليمن ارتكبت 2029 خرقًا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه، وشمل ذلك استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ باليستية.

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وأكد التحالف على حفاظه بأقصى درجات ضبط النفس.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقا لوقف إطلاق النار خلال آخر 48 ساعة.

وأصدر التحالف بيانا جاء فيه أن خروقات المليشيات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وتابع البيان: إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأكد التحالف على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وأعلن التحالف في وقت سابق، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.