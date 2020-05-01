الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم بمدن حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي خلال شهر رمضان.

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وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهيئة بحضرموت أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين خصوصا مع حلول شهر رمضان الفضيل.. لافتا إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام .

ويعتبر " مشروع إفطار الصائم " واحدا من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و تهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح .

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية .