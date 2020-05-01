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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو: السعودية تزف اجمل خبر بالاعلان عن إنهاء العزل الكلي ورفع الحظر والسماح بالدخول والخروج وفرحه تعم المملكة .. (تفاصيل)



أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بالسماح اعتبارا من الخميس بالدخول إلى محافظة القطيف (شرقي المملكة) والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء. وقالت وكالة أنباء السعودية إنه تقرر كذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وأضافت أن القرار جاء في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية. السعودية تعلن إنهاء العزل الكلي وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، قبل أيام، رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها. وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر. يشار إلى السعودية سجلت حتى اليوم 21402 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 157 حالة وفاة، مقابل 2953 حالة تعافي.

