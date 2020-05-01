شكرا لقرائتكم خبر عن سبق : أمير قطر السابق بين الحياة والموت بسبب كورونا ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الفرنسي من أصل لبناني نادر علوش صاحب التغريدة المثيرة للجدل حقيقة خبر إصابة أمير قطر السابق بـ”كورونا” التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين في بروكسل وبرلين، وقالوا لي في المرتين إنه حمد بن خليفة طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا”.

وقال الصحفي وفقا لما نقله موقع سبق السعودي أن آخر مرة تحدث فيها إليهم، أكدوا له أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون”.

وأكد علوش أن الأمير السابق يتلقى الرعاية الطبية على أيدي أطباء أمريكيين، من بينهم طبيبان يهوديان، ويحمل أحدهما الجنسية الإسرائيلية.