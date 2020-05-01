شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : للمرة الأولى الفنانة اليمنية بلقيس تفاجئ الجميع و تنشر صورها مع زوجها السعودي على بطاقة زفافهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت الفنانة اليمنية بلقيس، من خلال حسابها على “إنستغرام”، نشر صورة لبطاقة الدعوة إلى حفل زفافها على سلطان عبد اللّطيف. وجاء هذا بعدما أرسلتها إليها إحدى صديقاتها وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: “صديقة عزيزة اليوم لقت بين أغراضها بطاقة دعوة زفافي وكانت عليها هالصورة وأرسلتها لي. قلت أشارككم ياها”.

ويشار إلى أن بلقيس لفتت الأنظار قبل ذلك من خلال نشر صورة لها بالحجاب وعلقت عليها: “ها كيفكم مع الصيام؟ شوفوا هذي الصورة نادرة مدري من فين لقوها الفانز”.

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