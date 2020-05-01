شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : رجل أعمال في السعودية يسيء للعلم اليمني .. وهكذا كان مصيره قبل قليل من قبل ناشطون يمنيون ومن السلطات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسؤول بالسفارة اليمنية في المملكه العربية السعودية عن قيام السلطات بالمملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على تاجر مسيئ للعلم اليمني بالمملكه . ‏وقال الصحفي والموظف بالسفارة اليمنية في الرياض عارف ابوحاتم في تغريدة له بتويتر ” كل الشكر والتقدير لاشقائنا في المملكةالعربية السعودية ممثلة بالسلطات المختصة بمنطقة حائل والذين قاموا بضبط تاجر مسيء للعلم الوطني للجمهورية اليمنية من خلال وضعه على الأحذية وتم الضبط قبل أن يباشر البيع وإحالته للتحقيق. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وكان ناشطون يمنيون شنوا هجوما على إساءة للعلم الوطني قام بها أحد التجار باستيراد بضاعه من الأحذية بها العلم الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : رجل أعمال في السعودية يسيء للعلم اليمني .. وهكذا كان مصيره قبل قليل من قبل ناشطون يمنيون ومن السلطات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.