شكرا لمتابعة خبر عن مواجهات عسكرية عنيفة والشرعية تضرب بالقاضية في هذه محافظة سقطرى والإمارات تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لحسم المعركة لصالح الممجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت سقطرى امس الخميس، منحنى خطير مع قرار المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات، حسم السيطرة على الجزيرة عسكريا.

وشهدت الجزيرة مواجهات بين قوات الشرعية والانتقالي.

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وقالت قوات الشرعية أنها أفشلت هجوم للانتقالي استهدف السيطرة على حديبو، التي تضم أهم المقرات الحكومية.

في السياق ، قالت فصائل الانتقالي في بيان لها أنها قررت إغلاق المدخلين الشرقي والغربي لحديبو حتى إشعار آخر.

ويعد المدخلين اهم الخطوط التي تربط العاصمة ببقية مدن الجزيرة .

وكانت قوات الانتقالي سيطرت على مقر قيادة قوات الشرعية واللواء الاول مشاة بحري.

ولا يزال التوتر يخيم على الجزيرة بعد أن قرر الانتقالي حسم المعركة عسكريا.

في السياق ، كشفت مصادر محلية في سقطرى عن وصول تعزيزات إماراتية إلى الجزيرة.

وقال القيادي في “المقاومة الجنوبية” عادل الحسني ان الامارات انزلت دبابات ومدرعات للمشاركة في المعركة.