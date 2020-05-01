شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : مصفحة عسكرية سعودية تعبر منفذ الوديعة وتنفذ مهمة عاجلة وتعود إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن مركبة عسكرية مصفحة سعودية نقلت مواطنة في العقد الثامن من العمر من الجانب اليمني بمنفذ الوديعة إلى داخل أراضي المملكة، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المختصة بالسماح لها بالدخول عبر المنفذ.

وأوضحت الصحيفة أن نجل المسنة بعثت ببرقيات إلى ولي العهد ووزير الداخلية وأمير نجران وسفير المملكة لدى اليمن تفيد بوضع والدته العالقة منذ أسابيع في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، حتى تلقى اتصالا من مدير منفذ الوديعة المقدم محمد القحطاني يخبره بصدور الموافقة على دخول والدته عبر المنفذ وعند وصول والدته، رفضت سلطات المنفذ السماح لها بالعبور لكون المنفذ مغلقاً أمام جميع المسافرين.

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وقال نجل المسنة إنه تواصل مع مدير الجوازات بالمملكة وأخبره بالأمر، ولم تمض سوى لحظات حتى كانت والدته تعبر المنفذ في مصفحة عسكرية.

ووفق الصحيفة السعودية، فإنه عقب إنهاء إجراءات العبور قام فريق تابع لوزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي كورونا المستجد"كوفيد "، حيث تم نقل المسنة إلى مستشفى شرورة العام وإجراء الفحوصات اللازمة لها، قبل توجيهها إلى مركز العزل الصحي