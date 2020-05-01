شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الخارجية اليمنية تصدر بيان جديد بشان الصحفي أنيس منصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية "ان أنيس منصور أحمد حميدة لا يعمل لديها ولا يحمل أي صفة دبلوماسية وقد سبق وان صرحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض في أغسطس 2019م بان المذكور لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة منذ مايو 2019".

ونفت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، وجود أي صلة لها او لأي من مؤسسات الدولة والحكومة او تواصل مع المذكور منذ ذلك التاريخ.. مؤكدة بان انيس منصور، لا يحمل أي صفة رسمية وأن اي تصريحات أو مواقف أو تصرفات منه لا تعبر إلا عن نفسه وتمثله شخصياً ولا تعكس موقف الوزارة او اي من مؤسسات الجمهورية اليمنية.

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واهابت وزارة الخارجية بوسائل الاعلام المحلية والدولية تحري الدقة عند نشر أي أخبار او تصريحات ينسبها أصحابها إلى الجهات الرسمية في الدولة طالما لم تصدر من أي من الجهات الرسمية المخولة بالتعبير عن مواقف الجمهورية اليمنية من مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.