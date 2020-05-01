شكرا لمتابعة خبر عن الجبواني : يطالب الرئيس هادي تغيير "معين عبد الملك" وتشكيل "حكومة حرب" لاستعادة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا صالح الجبواني، الخميس الموافق 30 أبريل 2020م ، إلى تشكيل "حكومة حرب"، لاستعادة محافظة عدن (جنوب) من أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا.

وقال وزير النقل المستقيل ، صالح الجبواني، في تغريدة عبر "تويتر": "فخامة الرئيس (اليمني عبد ربه منصور هادي) معني بتغيير معين عبد الملك (رئيس الحكومة)، وتشكيل حكومة حرب تنزل الميدان لاستعادة عدن".

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وأضاف أنه "بعد سيطرة الإمارات، عبر ذراعها الانتقالي على عدن (العاصمة المؤقتة)، وضربها باتفاق الرياض عرض الحائط، تخوض الآن صراعًا عسكريًا للسيطرة على (محافظة أرخبيل) سقطرى (جنوب)".

وحذر من أن سقوط المحافطات غير الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي في الجنوب "مسألة وقت"، داعيُا هادي إلى "اجتناب تحمل وزر هذه الكارثة".

وقدم الجبواني استقالته من الحكومة، بجانب وزراء آخرين، أواخر مارس/ آذار الماضي؛ احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة، الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الإمارات، وهو ما ينفيه الأخير