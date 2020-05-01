شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة تحت الأمطار والعواصف الرعدية .. وانتصارات ساحقة ومذهلة للجيش في أكثر جبهة يخشاها الحوثيون .. والدخول لأول مرة إلى هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020م ، بأن الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة الشعبية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على منطقة قانية في محافظة البيضاء. وأفادت المصادر أن القوات الحكومية الشرعية تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على منطقة قانية بعد ان تمكنت من بسط نفوذها على موقع الحمة ونقطة يسبل ودخولها فى أول مناطق الوهبية جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأضاف المصدر أن الجيش خاض معارك دامية وشرسة تمكن من خلالها قتل العديد من الحوثيين وإعتنام أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر هذا ويعد السيطرة على أول مناطق الوهبية إعلان السيطرة الكاملة على قانية وحمايتها بعده مناطق تليها ليستكمل الليلة السيطرة الكاملة علة الوهبية وتحرير خط الإمداد الإسفلتي وختم المصدر بأن رغم أن المعارك شهدت أمطار غزيرة على المنطقة إلا أنها مازالت وأستمر القتال تحت الأمطار والعواصف الرعدية.

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