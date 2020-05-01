شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. أول رد من عبد الملك الحوثي على تهديدات ياسر العواضي ومشائخ البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. أول رد من عبد الملك الحوثي على تهديدات ياسر العواضي ومشائخ البيضاء

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة.. أول رد من عبد الملك الحوثي على تهديدات ياسر العواضي ومشائخ البيضاء

ورد للتو.. الحوثيون يستغيثون ومكبرات الصوت تجوب شوارع العاصمة صنعاء وتهتف بالناس بهذا الامر وحالة من الذعر تجتاح المواطنين

اشتباكات عنيفة تحت الأمطار والعواصف الرعدية .. وانتصارات ساحقة ومذهلة للجيش في أكثر جبهة يخشاها الحوثيون .. والدخول لأول مرة إلى هذه المناطق

ورد للتو..نداء عاجل من وزارة الداخلية السعودية للمغتربين اليمنيين، والجوازات السعودية تحدد 21 من شهر رمضان اخر موعد وتحذر من يتاخر بانه سيتم ترحيله

وردنا الان.. الحكومة اليمنية تتراجع عن إعلان اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في عدن ووزير الصحة يشعل شبكات التواصل بهذا التصريح

وردنا للتو ..مراسل قناة CNN الفضائية الامريكية يباغت الجميع ويعلن وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي بجلطة دماغية قاتلة

ورد للتو..سلطنة عمان تقهر كل ابناء الجنوب وتباغت الجميع بهذا العمل الاستفزازي الذي ابكى ابناء هذه المحافظة الجنوبية من شدة القهر ( صورة صادمة )

عاجل..الاتحاد الاوروبي يصعق الزبيدي ويرفض اعلان نفصال الجنوب باعتبار الانتقالي لا يمتلك القرار وتابع للامارات ولا يمكنه تحقيق حلم الجنوبيين بدولة مستقلة

في غاية الخطورة..الانتقالي يتحدى الملك سلمان وولي عهده ويباغت الجميع بهجوم خاطف ارعب القوات السعودية في الجنوب ( صورة للموقع الذي هاجمه الانتقالي )

Advertisements

عاجل..الانتقالي يباغت الجميع ويحسم امره ويتهم الرئيس هادي بالخيانة الكبرى لكل ابناء الجنوب ويكشف مصير هادي بعد قرار الانفصال واقامة الدولة المستقلة في الجنوب

هاني بن بريك يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي ارعبت الرئيس هادي وقصمت ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( نص الرسالة التي ارعبت الشرعية)

ورد للتو...منظمة الصحة العالمية تتهم وزير الصحة اليمني ناصر باعوم بالكذب والخداع والوزير يشعر بالذعر ويتراجع عن تصريحه السابق الذي ارعب كل ابناء الجنوب

ليست قوات هادي ولا السعودية..بن بريك يدق ساعة الصفر ويتوعد بسحق هذه القوة وانهاء تواجدها في الجنوب..لن تصدق من هي القوة التي يسعى الانتقالي لسحقها

عاجل وفي غاية الخطورة..قائد عسكري كبير يقصم ظهر الرئيس هادي ويسلم اسلحة لواء بالكامل للانتقالي..والقوات لسعودية ترفض التدخل( صورة واسم ورتبة الخائن )

مهدي المشاط يباغت الجميع ويصعق كل القيادات الحوثية ويرفض تنفيذ هذا الامر العاجل الذي امر به زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي

هل تذكرون المسؤول الامارتي الذي اقسم بالله ان يقيم للجنوبيين دولتهم المستقلة..شاهد رد صاعق وكارثي تلقته الامارات ولكنه ليس من هادي ولا من الحوثي ولا من الاصلاح

ليس الميسري ولا الجبواني ولا جواس..الانتقالي يباغت ابناء الجنوب ويهدر دم وزير جنوبي بارز في الشرعية ويتوعد بدفنه حيا ( صورة واسم الوزير الذي اهدر دمه )

وردنا الان..السفير أحمد صالح يفاجئ الجميع ويغادر دولة الامارات..لن تصدق ما هي الدولة التي اختارها نجل صالح للعيش فيها هو واسرته وفضلها على بقية دول العالم

عاجل..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتصعق الشيخين سلطان العرادة وامين العكيمي بخبر كارثي قلب الامور راسا على عقب في الجوف ومأرب( 3 صور صادمة )

ليست الامارات ولا امريكا ولا روسيا..الرئيس هادي يهز وجدان الجنوبين ويبكيهم من شدة القهر..لن تصدق لمن سلم هادي القرار الذي يحدد مصير دولة الجنوب (صورة )tyle="text-align: justify;">في أول رد من الحوثيين على تهديدات القيادي المؤتمري الشيخ ياسر العواضي وبعض مشائخ البيضاء ، بمواجهة الحوثيين في البيضاء وطرد المشرفين عقب مقتل فتاة من بيت الأصبحي ، قالت وسائل إعلام حوثية بأن عبد الملك الحوثي، كلف لجنة لحل مشكلة مقتل امرأة من آل الأصبحي في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء بتاريخ 27 إبريل المنصرم.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة التي تضم عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب ونائب وزير الخارجية القيادي الحوثي حسين العزي والمشرف الاجتماعي بمحافظة البيضاء عبد الله علي إدرس، أنها ذهبت إلى الشيخ الخضر عبدالرب الأصبحي وقدمت له بنادق التحكيم فيما صح ولزم وثبت بشأن مقتل المرأة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقق من ذلك على أن يختار الشيخ الخضر الأصبحي من يمثله في اللجنة، وتم اللقاء في منزل عضو مجلس الشورى الشيخ مصلح علي أبو شعر، بحضور عدد من المسؤولين والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.( حسب ما جاء في البيان ) .

هذا وكان قد هاجم الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي مشرفي جماعة الحوثي في محافظة البيضاء مؤكدا انهم قاموا باعمال اجرامية في المحافظة من بينها هتك عرض طفلة وقتلها منذ ايام ، كما دعى القبائل إلى الخروج لقتال الحوثيين وإخراج المشرفين من البيضاء .

وقال العواضي في سلسلة تغريدات على حسابه في " تويتر " ، وكما تابع " اليوم برس " ، " قال فيها :‏اللهم قد اشهدناك بأن مشرفين الحوثي في البيضاء وكلهم من الشعف قد بغوا وهتكوا الاعراض واغتصبوا الارض واهانوا اهلها وهدموا بيوتهم وقد ابلغنا قيادتهم عبروسطاء لعلهم يستنكرو اجرائم مشرفينهم في رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم وبقية المديريات ‏وآخرها جريمة هجم الدمن وهتك العرض في الطفلة وقتل بنت الاصبحي في هذا الشهر المبارك والحرام في رابعة النهار جريمة يندى لها الجبين ووصمة عار في جباه فاعلينها ووصمة عار في جبيننا جميعا" ان سكتنا فلا بارك الله فينا وقد كان موقفنا ضد العدوان موقف عن قناعة ومازال ولكنه ليس شيك على بياض ‏يفعل به الحوثيين ما يشائوا لا والله لا كنا ولا عشنا وسيظل موقفنا الوطني كما هو وامام قيادة الحوثيين الخيار اما ان ترفع طغاتها من البيضاءاو ان تتركنا وهم نتقاتل قبايل لقبايل وبذلك سنظل غير منحازين لاي جهه ولن نقبل لا التحالف ولاغيره معنا أو ينحازوا للشعف ولنا وقتها الحق بمانراه .

وتابع العواضي :‏ورغم ذلك مازال املنا في السيد والمشاط وقيادة الحوثيين باستنكار جرائم الشعف في البيضاء وتقديمهم للمحاكمه ورفعهم من المحافظة وان قدهم راضيين فهم من قوتهم ونحن من ضعفنا ولنا الله وسنقاتلهم مقبلين متمسكين بالله وبالحق معتمدين على الله ثم على انفسنا وليس مع اي جهه خارجية والله حسبنا.

وأضاف : ‏ومن واجب الاخوه والروابط والتضامن ورابط العرض والارض فاني ادعو كل مشايخ البيضاء ورجالها وشبابها من كل الاطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظه لوقتها في وقت نتنابى عليه حسب طريقتنا المعروفه بالنابي والاشاره فقط وليس اتصالات او اجتماعات جهوزية لفزعة قبلية خالصة لابناء المحافظة متابعا:‏ومن بايجي بداعي قبلي بحت بدون اي غرض او هدف سياسي لحسم امر محافظتنا بما يرضي الله ورسوله ويصون عرضنا وشرفنا و ام اماحدث لبنت الاصبحي عرضنا ولحمنا ودمنا وشرفنا سيحدث لبقية نسائنا وإن قامت قيادتهم بمايلزم شرعا وعرفا والا فما يغسل العار الا الدم تلاهسنا يالابتي بالنابي وكلن عليه ذي عليه .

وتابع في سلسلة تغريداته بقوله :‏وليعلم الشعف انها لن تمر لهم ومن سبقنا من ابناء البيضاء براس ذي قتل بنت الاصبحي او حمود شثان مشرف الجريمة فله مني عشرة مليون ريال شرهته وقد ابلغنا الوسطاء بمطالبنا ورفع مشرفينهم من البيضا واعطيناهم ثلاثه ايام ويعلموا ان كل حركة مرصودة وسيتم التعامل معها ولكن على كل قبيلي بيضاني حر ‏الاستعداد الكامل وعدم الركون للوساطه والمهلة فمشرفينهم في البيضاء معروف عنهم الغدر ومن بايجي للفزعه القبليه فليعلم اننا لن نقبل خدمة اي طرف سياسي ولن نقبل التنسيق ولا التحالف مع العدوان طالما ظلت صنعاء وذمار وصعدة وقيادة الحوثيين على الحياد وان تعصبوا مع اصحابهم فلنا خبر.

وأختتم الشيخ ياسر العواضي تغريداته بقوله :‏هذا هو موقفي واتفقت عليه مع اغلب المشايخ المتواجدين داخل المحافظة وذي ماوصله النابي كلن ينبي صاحبه ال عواض ياعصابة راسي يالابتي كلن يهتري .. ومن عاده بعيد فلا يصبح الا في ساحته بزاده وزناده وعلى ال عواض من الان القيام كلن بمهمته ذي عارفهاوالتعامل فورا مع اي تحرش او استحداث من الشعف.( حسب ما جاء في تغريداته ) .