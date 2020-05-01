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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الحوثيون يستغيثون ومكبرات الصوت تجوب شوارع العاصمة صنعاء وتهتف بالناس بهذا الامر وحالة من الذعر تجتاح المواطنين

تجوب سيارات تابعة لجماعة الحوثي في شوارع صنعاء وتهتف بمكبرات الصوت مطالبة المواطنين باتخاذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال شهود عيان :"ان عشرات السيارات تجوب شوارع صنعاء وتهتف بمكبرات الصوت داعية المواطنين والتجار الى ارتداء الكمامات الطبية والتزام بيوتهم.

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وافاد المصدر ان هذا الاجراء اصاب الناس بالذعر خاصة بعد تداول المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار الفيروس في صنعاء وسط تكتم الحوثيين.