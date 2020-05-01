شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة تحت الأمطار والعواصف الرعدية .. وانتصارات ساحقة ومذهلة للجيش في أكثر جبهة يخشاها الحوثيون .. والدخول لأول مرة إلى هذه المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اشتباكات عنيفة تحت الأمطار والعواصف الرعدية .. وانتصارات ساحقة ومذهلة للجيش في أكثر جبهة يخشاها الحوثيون .. والدخول لأول مرة إلى هذه المناطق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة تحت الأمطار والعواصف الرعدية .. وانتصارات ساحقة ومذهلة للجيش في أكثر جبهة يخشاها الحوثيون .. والدخول لأول مرة إلى هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.