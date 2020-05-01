“اليونسكو” تدين ما تتعرض له سقطرى من تهديد لتراثها الطبيعي والثقافي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أدانت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ما تشهده جزيرة سقطرى من أحداث تمثل تهديداً خطيراً لتراث الجزيرة الطبيعي والثقافي.
وحمل أمين عام اللجنة الدكتور أحمد الرباعي الأطراف المتنازعة هناك مسؤولية ما تعرضت له وما قد تتعرض له محميات الجزيرة ومعالم التراث الطبيعي والثقافي الذي تنفرد به الجزيرة على مستوى العالم.
وأهاب بالمنظمات الدولية، سرعة التحرك ورفض وإدانة أي مساس بالمحميات الطبيعية والتراث الذي تتفرد به الجزيرة والمطالبة بإخراج قوات الاحتلال منها.. داعياً أبناء الجزيرة للتحرك باتجاه حماية معالم سقطرى من أي تصرفات غير مسؤولة من قوات الاحتلال أو أي قوات مدعومة منها.
يذكر أن منظمة اليونسكو أعلنت ضم أرخبيل سقطرى إلى قائمة التراث الطبيعي العالمي عام 2008 لتنوعها الحيوي الفريد على مستوى العالم.
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