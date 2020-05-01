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الرياض - رنا عبدالله - الفنانة هيفاء وهبي تفاجئ الجميع وتعلن هذا ما أشاهده في رمضان وبشكل صادم .. شاهد

كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن المسلسلات التي تتابعها حالياً في شهر رمضان، وجاء ذلك في ردّها على إحدى المتابعات عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، التي قالت لها :"بتشوفي مسلسلات ايه في رمضان يا قمر الحلوين"؟ لترد وهبي بالقول :"100 وش، خيانة عهد، والإختيار".

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يشار إلى أن مسلسل "100 وش" من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة، ومسلسل "الإختيار" من بطولة أمير كرارة.

وكان من المفترض أن تنافس وهبي في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "أسود فاتح"، لكن تأجل عرضه بسبب ​فيروس كورونا​ وعدم التمكن من إستكمال التصوير

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