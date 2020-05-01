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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..نداء عاجل من وزارة الداخلية السعودية للمغتربين اليمنيين، والجوازات السعودية تحدد 21 من شهر رمضان اخر موعد وتحذر من يتاخر بانه سيتم ترحيله

2020/05/01 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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